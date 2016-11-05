İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile Batman Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, göreve geldiği 50 günlük çalışmaları değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda göreve geldiği günden beri yaptığı hizmetleri anlatan Aksoy, birilerinin işçileri kışkırtarak ’Sizi işten çıkaracaklar’ söylentilerine de cevap verdi. Suça bulaşmayan, hırsızlık yapmayan, arsızlık yapmayan ve işine gücüne sahip çıkan, belediye çalışmalarını sabote etmeyen, siyasi görüşü, dünya görüşü ne olursa olsun her kesimin başının üstünde yeri olduğunu söyleyen Aksoy, “Belediye bir hizmet kuruluşudur. Bizim görevimiz milletimizin ve devletimizin bize sağladığı kaynakları en etkin, en verimli biçimde kullanarak vatandaşlarımıza vereceğimiz hizmeti en üst düzeye çıkarmaktır. Artık biz hızlı, verimli ve sinerjik çalışan bir belediye olacağız. Bu gidişe ayak uyduran herkesin başımızın üzerinde yeri var” diye konuştu.

“İŞÇİLERİN BİRİKEN İKRAMİYELERİ ÖDENDİ"

Yaklaşık bir yıldır belediyede işçi ikramiyelerinin yatırılmadığına dikkat çeken Aksoy, “Hem halkın memnuniyetini gözeteceğiz hem de çalışanlarımızın, hizmeti verenlerin memnuniyetini gözeteceğiz. Bu çerçevede 9 aydır ödenmeyen 3 dönemlik yaklaşık 1 milyon 645 bin lira gecikmiş işçi ikramiyeleri vardı, onu biz ödedik. İnsanlar çalışacaklar, üretecekler ve haklarını alacaklar. Ama ben çalışmam, ben üretmem, ben sabote ederim ve belediyenin aracıyla hizmet götüreceğime o araçla PKK’ya bomba taşırım diyen de varsa tabi onlarla da çalışmamız mümkün değil” şeklinde konuştu.