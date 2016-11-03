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Kayyum olarak atanan Cumali Atilla’dan tehditlere yanıt

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla, esnaf gezisi sonrası yaptığı açıklamada, tehditlere hiçbir zaman değer vermediğini belirterek 17 yıldır Diyarbakırlı vatandaşlara hizmet verilmediğini, bundan sonra güzel şeylerin yapılacağını söyledi.

Kayyum olarak atanan Cumali Atilladan tehditlere yanıt

03 Kasım 2016 15:50
Kayyum olarak atanan Cumali Atilla’dan tehditlere yanıt - Tıkla İzle

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne önceki gün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirme ile kayyum olarak atanan Ankara’nın Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atilla, dün görevine başlar başlamaz esnaf gezisi düzenleyip halkın sorunlarını dinlemişti. Bugün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve kendisi gibi Sur ilçesine kayyum olarak atanan Bilal Özkan ile esnafı gezen Atilla, yeni görevi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Diyarbakır’ı daha güzel seviyeye getirmeye gayret göstereceğiz"
Bu görevin hem şahsı adına hem Diyarbakır adına hayırlı olmasını dilediğini kaydeden Atilla, şunları söyledi:
“Dün itibari ile göreve başladık. Bana bu görevi tevdi eden Bakanımıza, Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. İnşallah, yüce rabbimin yardımı ve aziz Diyarbakır’ın aziz hemşehrilerimin de desteği ile güzel Diyarbakır’ımızı daha güzel seviyeye getirmeye gayret göstereceğiz. İnşallah Diyarbakır sizlerle birlikte daha da güzel olacak. Diyarbakırlı vatandaşlarımız yaklaşık 17 yıldır hizmetlerden yeterince faydalanamadı. Bundan sonra inşallah devletimizin bütün imkanları şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da desteği ile daha güzel şeyler yapılacak. Ben o tehditlere hiçbir zaman değer vermiyorum. Yüce rabbim bizi koruyacak, bu aziz milletimizin duaları ile biz sizlerle çok güzel şeyler yapacağız.”

AYDIN YORAT-BURAK EMEK 

Etiketler: cumali atila, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi


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