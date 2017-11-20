Diğer
Kategoriler

Kayyum Şırnaklılara hizmete devam ediyor

Şırnak Belediyesi, vatandaşların kışı daha rahat geçirmesi için yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Karayolları-Otogar Kavşağında sağlıklaştırma ve asfaltlama çalışmalarını başlattı.

Kayyum Şırnaklılara hizmete devam ediyor

20 Kasım 2017 13:28

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şırnak Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu’nun talimatları ile belediye ekiplerinin başlattığı hizmet atakları aralıksız devam ediyor. Karayolları-Otogar Kavşağında yol yapım ve asfaltlama çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, asfaltlamanın devam ettiği noktayı ziyaret ederek yol yapım çalışmalarını inceledi. Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Başkan Bedirhanoğlu, burada çalışanlarla bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç