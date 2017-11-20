Kayyum Şırnaklılara hizmete devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şırnak Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu’nun talimatları ile belediye ekiplerinin başlattığı hizmet atakları aralıksız devam ediyor. Karayolları-Otogar Kavşağında yol yapım ve asfaltlama çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, asfaltlamanın devam ettiği noktayı ziyaret ederek yol yapım çalışmalarını inceledi. Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Başkan Bedirhanoğlu, burada çalışanlarla bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.