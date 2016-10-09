Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük’te gazetecilerle bir araya gelerek, Bakanlığın çalışmaları ve Karabük’teki yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Ceylan, 17-20 Ekim tarihleri arasında Ekvator’da yapılacak HABITAT 3 Konferansı’na kendisinin başkanlığında bir heyetin katılacağını belirterek, konferansın bu yılki konusunun ’Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme’ olduğunu kaydetti.

Güneydoğu’nun yeniden yapılanmasıyla ilgili çok geniş bir çalışma yürüttüklerini belirten Ceylan, "36 bin konutu içeren 7 şehirde yeni bir yapılaşmanın çalışmaları içindeyiz. Sayın Bakanımız da ifade etti, bu çalışmaları da bir-iki yıl içinde tamamlamanın gayreti içinde olacağız. Tüm Türkiye çapında da bu kentsel dönüşüm çalışmaları bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülmektedir. Özellikle İstanbul’da, İzmir’de tıkanan kentsel dönüşüm projeleri vardı, Gaziosmanpaşa’da, Fikirtepe’de ve benzeri gibi yerlerde, sağ olsun Sayın Bakanımız bu işlerin üzerine cesaretli bir şekilde gidiyor, tıkanan noktalar aşılmaya çalışılıyor" dedi.

“BİR HAFTA BOYUNCA İÇME SUYU GİTMEYEN İLÇELER VAR, ŞEHİRLER VAR”

KHK kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yapan belediyelerin kayyumlara devredilmesi sonrası hizmetin millete döndüğünü kaydeden Ceylan, “Doğu ve Güneydoğu’daki yerel yönetimlerin önemli bir bölümünü HDP’li belediyeler oluşturuyor. Ama özellikle son zamanlardaki terör hadiselerinde de, bu çukur politikasında da gördük ki uzunca bir zamandır bu belediyelerin bu terör eylemlerine zaman zaman direkt olarak olmasa bile yardım ve yataklık ettiği şikayetleri söz konusuydu. Bu çerçevede işte hükümetimiz de Kanun Hükmünde Kararname’yle tabi soruşturmalar neticesinde 26 HDP’li belediyeye kayyum ataması gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Türkiye’deki toplam belediye sayısı bin 397, bunların da içinde 26’sına kayyum ataması yapılmış bulunmaktadır. Bölgede incelemesi, soruşturması devam eden terör örgütüne yardım yataklık yapan, kamyonuyla, işçisiyle ve malzemesiyle yardım yapan belediyeler tespit edilmiş bulunmakta. Yani senin benim vergi parası oraya ’hizmet olarak gitsin’ derken ama bakıyorsunuz ki o paralar terör örgütüne gidiyor, terörist faaliyetlere gidiyor. Buna da hiçbir ülke, devlet, hükümet seyirci kalamaz. Bu açıdan kayyum ataması gerçekleştirilmiştir. Orada ağırlıklı olarak da hemen hepsinde vali yardımcısı veya kaymakamlar görevlendirilmiştir. Geçenlerde Ankara’da kayyum atanan belediyelerle ilgili de bir toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı ve bakanlığımız olarak toplantıda yer aldık. Hepsini dinlediğimizde gerçekten çok acıklı bir durumla karşı karşıyayız. Zaman zaman bizde gidiyoruz, Doğu’ya, Güneydoğu’ya bu terörden etkilenen bölgelerin yeniden yapılanmasıyla ilgili. İnanın daha o bölgede ’şehir’ diyorsun ama asfalt görmeyen yerler var. Bir hafta boyunca içme suyu gitmeyen ilçeler var, şehirler var. 24 saatte sadece 4 saat su giden yerler var. Ankara’dan milyarlarca para, ödenek gönderiyorsun, ondan sonra bakıyorsun ki hizmet yok karşılında, yol yok, içme suyu yok ve benzeri çöpten geçilmiyor zaten. Aziz halkımız, bölge halkımız buna layık değil, hizmetin en güzeline layık” diye konuştu.

“KAYYUM ÖNCESİ KASALARI BOŞALTMIŞLAR”

Kayyum ataması yapılan belediye başkanları ile toplantı yaptıklarını da anlatan Ceylan, şunları söyledi:

“Bir tane kayyum olarak belediye başkanı atanan arkadaş örnek verdi. Efendim ’Yani biz atanmadan iki gün önce İller Bankası’ndan 20 trilyon para gelmiş, iki gün oldu biz atandık kasadaki para 20 bin lira.’ Yani 20 trilyon lira para gönderiliyor Ankara’dan, iki gün sonra bakıyorsun 20 bin lirayla kasayı devralıyorlar. Böylesi manzaralarla karşı karşıyayız. Buna hiçbir devlet, hükümet seyirci kalamaz. Onun için o bölgenin ihtiyaçlarını tespit ettik. Belediye başkanlarını dinledik, neye acil ihtiyaçları olduğunu tespit ettik, başta su olmak üzere ihtiyaçlarını inşallah devletimizin de imkanları ölçüsünde hızlı bir şekilde vermenin gayreti içinde olacağız.”