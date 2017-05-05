Kayyumdan yaşlıları mutlu eden hizmet

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde İlçe Kaymakamı Adem Çelik’in kayyum olarak görevlendirdiği Silvan Belediyesi, kaymakamlığa bağlı SYDV ile birlikte, ilçede bakıma muhtaç 60 yaşlı vatandaşın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Evde bakım hizmeti verilen vatandaşlar için kurulan ekip, sürekli ziyaret ettikleri yaşlı vatandaşların evlerini temizliyor, kıyafetlerini yıkayıp ve ütüleyip, sağlık kontrollerini yapıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, hizmete 17 Kasım 2016’da başlandığını ve 3 personelin görevlendirildiğini belirterek, "Daha sonraki süreçte sosyal yardımlaşmadan da 1 koordinatör ve 12 personel ile evde bakım hizmetimiz devam etmektedir. Aynı zamanda kuru temizleme hizmeti de başlamış olup, vatandaşlarımızın elbiseleri yıkanıp, ütülenip kendilerine teslim edilmektedir. Gereken durumlarda yaşlılarımızın isteği üzerine kişisel bakımları da yapılmaktadır. İhtiyaç dahilinde şeker ve tansiyon kontrolü de yapılmaktadır" dedi.

"Hizmetlerimiz artarak devam edecek"

Çalışma doğrultusunda 44 haneye gıda paketi, her haneye uyku seti ve pijama takımı dağıtımı yapıldığını da anlatan Çelik, "Hanelere yapmış olduğumuz ziyaretlerde ihtiyaçları dikkate alınıp giderilmiştir. 4 adet mermer tezgah, 3 adet mutfak dolabı, 14 adet baza, 3 adet çatı için çadır/ branda, 1 adet çekyat, 2 adet ocaklı fırın, 1 adet set üstü ocak, 3 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet odun sobası, 1 adet elektrik süpürgesi, 1 adet küçük katlanır masa, 1 adet 3’lü sehpa 28 adet toplamda 188 metrekare halıfleks, 2 adet klozet, 1 adet battaniye, 1 adet banyo kazanı ile bu işlerin tesisat giderlerini karşılamış bulunmaktayız. Bu, belediye ve SYDV’nin birlikte organize ettiği, birlikte çalıştığı, sahada vatandaşlarımıza birlikte hizmet sunduğu bir modeldir. Ben umut ediyorum ki, bu hizmet artarak devam edecektir" diye konuştu.

Vatandaşlar duacı

Kendilerine verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Zeki Yaşa ise, "Biz bu hizmetten memnunuz, vesile olan ve sebep olandan Allah razı olsun. Yapılan bu hizmetin sürekli olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Necla Baykara da hizmetten çok memnun olduklarını anlatarak, "Bize gelen görevli personeller işlerini güzel yapıyorlar, bize bakıyorlar. Mutfak tezgahımı ve banyo kazanımı da yaptılar. Bu yardımları bize yapanlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.