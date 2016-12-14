Edinilen Bilgiye göre, Mardin Merkez ve İlçelerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, başta Belediye Başkanlıklarına kayyum olarak atanan isimler olmak üzere, adli ve idari erkana, güvenlik güçlerine, siyasi parti yöneticileri ve üyeleri ile tüm kamu kurum kuruluşlarına karşı eylem gerçekleştirebilecek PKK/KCK terör örgütünün YPS yapılanması içerisinde milis/işbirlikçi faaliyet yürüten keşif ve istihbarat çalışmaları yaptıkları değerlendirilen 7 kişi tutuklandı.

Sabah saatlerinde Mardin Adliyesinde savcı karşısına çıkan 32 kişiden 21 kişi serbest bırakıldı. Tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edilen 11 kişiden H. B., S. K., S. G. ve M. V. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S. G., S. T.,M. E. A., İ. D., H. S., F.Y. ve B.A., tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.