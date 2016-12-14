Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kayyumlara suikast girişimi hazırlığında olan 7 kişi tutuklandı

Kayyumlara suikast girişimi hazırlığında olan 7 kişi tutuklandı

Mardin’in Dargeçit, Mazıdağı ve Nusaybin İlçelerine Kayyum olarak atanan belediye başkanlarına suikast girişiminde bulunmak üzere eylem hazırlığında olan 7 kişi tutuklandı.

Kayyumlara suikast girişimi hazırlığında olan 7 kişi tutuklandı

14 Aralık 2016 08:40

Edinilen Bilgiye göre, Mardin Merkez ve İlçelerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, başta Belediye Başkanlıklarına kayyum olarak atanan isimler olmak üzere, adli ve idari erkana, güvenlik güçlerine, siyasi parti yöneticileri ve üyeleri ile tüm kamu kurum kuruluşlarına karşı eylem gerçekleştirebilecek PKK/KCK terör örgütünün YPS yapılanması içerisinde milis/işbirlikçi faaliyet yürüten keşif ve istihbarat çalışmaları yaptıkları değerlendirilen 7 kişi tutuklandı.

Sabah saatlerinde Mardin Adliyesinde savcı karşısına çıkan 32 kişiden 21 kişi serbest bırakıldı. Tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edilen 11 kişiden H. B., S. K., S. G. ve M. V. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S. G., S. T.,M. E. A., İ. D., H. S., F.Y. ve B.A., tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç