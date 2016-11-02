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Kayyumun ilk icraatı Diyarbakırlıları sevindirdi

Diyarbakır’da vatandaşın 8 gündür yaşadığı ulaşım sıkıntısı Büyükşehir Belediyesine Cumali Atilla’nın kayyum olarak atanmasının ardından sona ererken, otobüslerin ücretsiz olması Diyarbakırlıları sevindirdi.

Kayyumun ilk icraatı Diyarbakırlıları sevindirdi

02 Kasım 2016 18:39
Kayyumun ilk icraatı Diyarbakırlıları sevindirdi - Tıkla İzle


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın tutuklanmasına tepki vermek amacıyla belediye yönetimi tarafından 8 gündür ulaşım hizmetinin aksatılması ve vatandaşın yaşadığı sıkıntı bugün sona erdi. Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı’nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile göreve başlayan kayyum Cumali Atilla, bu sabah itibariyle aldığı kararla çalışmayan ve Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü garajında bulunan araçlar çalıştı. 8 gündür mağdur olan Diyarbakırlılar duraklarda uzun süre beklemekten kurtuldu. Belediye yönetimince alınan karar ile belediye otobüsleri bugün yolculara ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlardan Mehmet Kurt, kente gelen kayyumun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu belirtti. Kurt, “Bugün ulaşım olmadığı ve zorluklar çekildiği zaman insanlar zorluk çekiyor. Okula ve hastaneye gidenler var. Ulaşım hayatımızın bir parçasıdır. Ayrıca bugün ücretsiz olması ve kayyumun atanması hayırlı olsun” dedi.
Öte yandan ücretsiz otobüsler öğrencilerin akınına uğradı. Aziz Sevim adlı öğrenci, otobüslerin ücretsiz olmasının kendileri için çok faydalı olduğunu ve bazı öğrencilerin maddi durumu olmadığını söyledi. 

Etiketler: diyarbakır belediyesi


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