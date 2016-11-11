Doğal hayatı, su kaynakları, efsaneleri ve temiz havasıyla meşhur Kaz Dağları, sonbaharın en güzel renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Hava sıcaklığının düştüğü ve su kaynaklarının azaldığı bu günlerde, yapraklarını dökmeye hazırlanan ağaçlar, sergiledikleri eşsiz ve rengârenk manzaralarla izleyenleri büyülüyor. Kayın, göknar, kestane, fındık, meşe, çınar gibi farklı türdeki ağaçlar, bir araya geldiklerinde ortaya çıkardıkları renk cümbüşüyle adeta bir renk şöleni sunuyor. Gerek Edremit Körfezi’nden, gerekse ülkenin pek çok farklı vilayetinden gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, Kaz Dağları’nın farklı bölgelerinde doğa yürüyüşleri ve fotoğraf turları düzenliyor. Kırmızıdan mora, yeşilden sarıya pek çok rengi bir arada sunan yaprakların ağaçlardan dökülürken oluşturduğu manzara, huzur ve romantizmi bir arada yaşatıyor.

Edremit Körfezi’nde düzenlediği doğa yürüyüşleri ve kamplarla adını duyuran Körfez Doğa Sporları Grubu da Kaz Dağları’nı mekan tuttu. Her hafta sonu bölgede belirledikleri uzun parkurlarda doğa yürüyüşü ve tırmanış yapan sporcular, sonbaharın hüzünlü güzelliğini de yerinde yaşama fırsatı buluyor.

Suat Salgın



