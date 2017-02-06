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Kaza geçiren eski CHP'li vekil hayatını kaybetti

TBMM 22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Enver Öktem, Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza geçiren eski CHPli vekil hayatını kaybetti

06 Şubat 2017 16:43

22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Enver Öktem, geçirdiği trafik kazası sonucu sevk edildiği Ankara Güven Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konuyla ilgili Güven Hastanesinden yapılan açıklamada, “TBMM 22. Dönem Milletvekili Sayın Enver Öktem geçirdiği araç içi trafik kazası sonrası ilk müdahalesi başka bir hastanede yapılarak hastanemizin acil servisine saat 13.30’da bilinci kapalı, hipoksik kalmış ve solunum cihazına bağlanmış olarak getirilmiştir. Yapılan ilk tetkik ve muayenesinde ciddi ve yaygın beyin kanaması, her iki akciğerde kan ve hava toplanması saptanmış, yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine başlanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sayın Enver Öktem’i saat 15.15’te kaybetmiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: Enver Öktem, kaza


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