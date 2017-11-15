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Kaza ihbarına giden polislere otomobil çarptı: 2 yaralı

Şile yolunda bir kaza ihbarına giden polis ekiplerine otomobil çarptı. Kazada 2 polis yaralanırken polis ekiplerine otomobilleriyle çarpan kişi ya da kişiler olayın ardından kaçtı.

Kaza ihbarına giden polislere otomobil çarptı: 2 yaralı

15 Kasım 2017 22:48

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şile Yolu Taşdelen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri kaza ihbarı üzerine Şile yolundaki olay yerine geldi. Araçlarından inerek yol kenarında çalışma yapan polis ekiplerine önündeki hafriyat kamyonunu sollayan bir otomobil çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken plakası alınamayan otomobildeki kişi ya da kişiler, araçlarıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı 2 polis memurunu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan polislerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken polis ekipleri meslektaşlarına çarpan otomobildeki kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. 

METİN BAŞAR

 

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