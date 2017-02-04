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Kaza sonrası araç içerisinde mahsur kaldılar

Eskişehir’de, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1’i hamile kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası kapıları açılmayan otomobilde mahsur kalan hamile kadın ve ailesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaza sonrası araç içerisinde mahsur kaldılar

04 Şubat 2017 15:02
Kaza sonrası araç içerisinde mahsur kaldılar - Tıkla İzle

İddialara göre, Mehmet P. idaresindeki 26 PP 038 plakalı otomobil ile Nurettin G. (57) idaresindeki 26 NF 375 plakalı otomobil Yanık Kahve Kavşağı’nda çarpıştı. Daha sonra kontrolden çıkan 26 NF 375 plakalı otomobil, Cengiz Y. idaresindeki 06 GG 102 plakalı otomobil ve İsmail Ş. idaresindeki 01 CGD 67 plakalı otomobille de çarpıştı. Kaza sonrası çarpışmaların etkisiyle 26 NF 375 plakalı otomobilin kapıları açılmazken, içerisinde bulunan sürücü ve biri hamile kadın olmak üzere 4 kişi araç içerisinde mahsur kaldı. Araç içerisinde mahsur kalan şahıslar, yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarıldı.
Kaza sonucunda yaralanan Nurettin G., Hüsniye Ş. (57), Merve K. (27), Murat G. (25) ve Hülya G. (51), olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla kaldırıldıkları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

 Burak Tekin - Kadir Çetin 
 


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