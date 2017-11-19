Diğer
Kategoriler

Kaza sonrası ırmakta kayıp kişi arandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Erkenek tüneli yakınlarında meydana gelen kaza sonrasında kurtarma ekipleri kaybolan bir kişiyi aramak için seferber oldu.

Kaza sonrası ırmakta kayıp kişi arandı

19 Kasım 2017 23:59

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Yusuf Ziya idaresindeki 44 PF 294 plakalı otomobil, Erkenek tüneli yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ırmağa uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ziya yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Gölbaşı ve Malatya’dan itfaiye, sağlık ve Adıyaman AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza yerinde bir kadının da sesinin duyulduğunun ekipler tarafından belirtilmesi üzerine ırmak içerisinde ve ırmak çevresinde arama başlatıldı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri gelerek aramalara katıldı. Kayıp kadını bulmak için yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından sürücünün yalnız olduğu öğrenildi.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kürşat Aktaş
 

Etiketler: kaza, Malatya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç