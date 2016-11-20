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Kaza sonrası otomobil metal yığınına döndü

Aydın’da sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır iki kişi yaralandı. Kazada feci şekilde hayatını kaybeden Ali İhsan Satıcı isimli şahsın arkadaşı ile birlikte güzel bir Pazar günü geçirmek için arkadaşı ile birlikte balığa çıktıkları öğrenildi.

Kaza sonrası otomobil metal yığınına döndü

20 Kasım 2016 07:40

Kaza sabaha karşı Aydın-İncirliova yolu üzeri Kardeşköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşı Ahmet Reşitoğlu ile birlikte balığa çıkan Ali İhsan Satıcı yönetimindeki 09 EL 813 plakalı otomobile seyir halinde iken, arkadan gelen Ergül Yolçi yönetimindeki 09 AV 047 plakalı otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 200 metre fırlayan 09 EL 813 plakalı otomobilin sürücüsü sıkıştığı aracında feci şekilde hayatını kaybederken, yanında bulunan arkadaşı Ahmet Reşitoğlu da metal yığınına dönen otomobilde sıkıştı. Kazayı görerek 112 Acil servise haber edenlerin ihbarı ile bölgeye gelen ilk yardım ekipleri 09 AV 047 plakalı aracın sürücüsünü alıp hastaneye götürürken, diğer araçtaki yaralanın çıkarılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden yardım istendi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile diğer araçtan çıkarılan yaralı Ahmet Reşitoğlu da hastaneye kaldırılırken, direksiyon başında hayatını kaybettiği belirlenen Ali İhsan Satıcı’nın cesedi ise olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı’nın inceleme yapmasının ardından çıkarıldı.

Kazada adeta metal yığınına dönen otomobildeki sürücü Ali İhsan Satıcı ile Ahmet Reşitoğlu’nun birlikte balık tutmaya gittikleri öğrenildi. 

İbrahim Kılınç

Etiketler: aydın, trafik kazası


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