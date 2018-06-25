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Kaza yapacak korkusuyla seyir halindeki kamyondan atladılar: 2 yaralı

Samsun'da kamyon virajda kayınca kaza yapmasından korkarak aşağı atlayan 2 kişi yaralandı.

Kaza yapacak korkusuyla seyir halindeki kamyondan atladılar: 2 yaralı

25 Haziran 2018 18:41

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Üstün idaresindeki 06 FH 0453 plakalı hafriyat kamyonu virajı döndüğü sırada kayınca kamyonda bulunan İsmet Akar (22) ve Sefa Göçer (37) aracın kaza yapacağını zannederek kapıyı açıp kendilerini aşağı attılar. Seyir halindeki kamyondan atlayan Akar ve Göçer yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Muhammer Ay 

 

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