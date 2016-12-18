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Kaza yapan 2 kişi donmak üzereyken kurtarıldılar

Afyonkarahisar’da kaza yapan 2 kişi, eksi 15 derecede 5 saat bekledikten sonra, donmak üzereyken AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.


18 Aralık 2016 16:40

Olay, dün gece saatlerinde Kocatepe yolunda yaşandı. Sancar Devecioğlu (29) ile İbrahim Turgut (20), gece 01.00 sıralarında araçları ile Kocatepe yoluna doğru hareket ettiler. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan araç kaza yaptı. Devecioğlu ve Turgut’un yakınları kendilerinden haber alamayınca Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar ekibinden yardım istediler. AKUT Ekip Lideri Mehmet Uğurluoğlu ve AKUT Afyonkarahisar İletişim Birim Sorumlusu Ali Çukur, yaklaşık 2 saat zorlu koşullar altında ilerledikten sonra biri uyumuş, diğerinin nabzı çok düşük vaziyetteki kazazedelere ulaştı. Eksi 15 derecede mahsur kalan 2 kişi AKUT’un çabaları sonucu 2 saatlik bir çalışmanın sonucu kent merkezine getirildiler.
Devecioğlu ve Turgut’un sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR

Etiketler: Kaza yapan 2 kişi


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