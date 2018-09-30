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Kaza yapan araç 200 metre uçtu

Kaza yapan araç 200 metre uçtu
Kaza yapan araç 200 metre uçtu

Aydın’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 200 metre uçarken sürücü ve yolcuların araç içerisinden yola savrulduğu öğrenildi.

Kaza gece yarısı Denizli-Aydın Karayolu 15 Temmuz Geçidi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ümit Suluoğlu adına kayıtlı 09 FT 545 plakalı otomobil içerisinde sürücü ile birlikte 5 kişi ile birlikte seyir halinde iken 15 Temmuz Geçidi girişinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen ve aşırı süratli olduğu belirtilen otomobil, önce yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Ardından taklalar atarak yuvarlanmaya başladı. Kaza yaptıktan sonra yaklaşık 200 metre yuvarlanan otomobilin içerisinde bulunan Necati E., Ersin E., Hakkı K., Halit K. ve Mertcan K. otomobilden yola savruldu.
Yoldan geçenlerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile hastanelere kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobilin sürücüsünün henüz tespit edilemediği belirtilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasını tamamladıktan sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı.

İbrahim Kılınç


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