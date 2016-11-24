Edinilen bilgiye göre, Kemer merkezinden Kiriş Mahallesi yönüne gitmekte olan Bayram Acar yönetimindeki 07 K 5354 plakalı otomobil, Çalış Sokağı'nda yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Sürücü Acar ise kazada araçtan yara almadan kendi imkanları ile kurtuldu.

Alev topuna döndü

Kazayla ilgili olarak Kemer Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekibi tutanak tanzim ettiği sırada aydınlatma direği ile otomobilin şasi yapması sonucu araç alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen ve tamamen kullanılmaz hale gelen araç, Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Kemer Birimi ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü Bayram Acar ise karşı yönden gelen bir aracın uzun farları yüzünden gözlerinin kamaştığını ve önünü göremeyince yoldan çıktığını ileri sürdü.

Söndürme çalışmaları sebebiyle Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKEDAŞ) tarafından bölgedeki elektrikler kesilirken, polis ekipleri de yolu iki yönden trafiğe kapattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.