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Kaza yapan araç bahçeye uçtu

Eyüpsultan’da yokuş aşağı inerken duramayan otomobil önce park halindeki iki araca çarptı, daha sonra bahçeye uçtu.

Kaza yapan araç bahçeye uçtu

09 Şubat 2018 01:32

Olay, 23.45 sıralarında Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Bağ Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 34 NA 9688 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken duramayarak park halindeki iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 NA 9688 ve 34 HT 7064 plakalı otomobil yan tarafta bulunan duvarı ve bariyeri aşarak bahçeye uçtu. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içince sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar çıkardı. Olay yerinde ilk muayenesi yapılan sürücü daha sonra çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Bahçeye uçan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan kana nedeniyle park halindeki 34 JPY 96 plakalı otomobil de hasar aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmail Bulut

 

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