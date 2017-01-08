Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu

Kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu

08 Ocak 2017 08:38

Edilinen bilgiye göre, kaza gece saat 06.00 sularında Yenimahalle İstanbul yolu Şaşmaz mevkinde meydana geldi. Merkez istikametinden Sincan istikametine gitmekte olan Mustafa Yiğit yönetimindeki 06 MFR 30 plakalı otomobil Şaşmaz kavşağına 500 metre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobil içerisinde sıkışan Mustafa Yiğit’e yardıma giden henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa ise olay yerinde 06 FZ 9842 plakalı otomobil çarptı. Yaya vatandaşa çarpan otomobil de takla atan 06 MFR 30 plakalı otomobile çarparak durabildi. Otomobilin çarptığı yaya şahıs metrelerce sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaya vatandaş hayatını kaybetti. 06 MFR 30 plakalı otomobilin sürücüsü Yiğit olay yerine gelen ambülansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan henüz ismi öğrenilemeyen 06 FZ 9842 plakalı otomobil şoförü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Musa Erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç