Kaza yapan çiftçinin cesedi sulama kanalında bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yıldızeli ilçesi Aşağıekecik köyünde, bir vatandaş tarlasına giderken köy sakinlerinden Musa Kuzucu’nun (70) sulama kanalına düşmüş cesediyle karşılaştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemede Kuzucu’nun sol bacağının kasık kısmından kopmuş olduğu anlaşıldı. Çevrede yapılan incelemede Kuzucu’ya ait traktör, cesetten 300 metre kadar uzaklıkta ağaçlara çarparak durmuş olarak bulundu. Kuzucu’nun bacağının traktörün vites kısmına sıkışarak kopmuş olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Kuzucu’nun evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Serhat Yılmazer