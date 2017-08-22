Kaza yapan gençten kalp işareti

Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Kulaca mahallesine giden Mustafa B. yönetimindeki motosiklet, Alibeyköy mahallesi kavşağından karayoluna çıkarak ters yönde seyir halinde olan sürücü 15 yaşındaki Kadir O. yönetiminde tescilsiz motosiklet ile kafa kafaya çarpıştılar. Şiddetli çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletlerden sürücü Kadir O. ile Mustafa B’nin yönetimindeki motosiklette bulunan arkadaşı 16 yaşındaki Uygar Görkem D. yaralandı.

İlk müdahale polisten

Karayolu üzeri kontrol noktasında görevli emniyet ekipleri kazayı görerek yaralıların yanına koştular. Yerde yatan yaralıların güvenliğini sağlamak için trafik akışını düzenleyen ekipler, yaralı gençlere ilk müdahaleyi de yaptılar. Yaralı gençler, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildiler.

Ambulanstan sedye ile indirilen motosiklet sürücüsünün arkasındaki yaralı arkadaşı 16 yaşındaki Uygar Görkem D., basın mensuplarını görünce elleriyle kalp işareti yaparak sevgi gösterisinde bulundu.

Salih Bakıcı