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Kaza yapan lüks aracın motoru metrelerce uzağa fırladı

Esenler'de iddiaya göre direksiyon başında alkol alarak hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaza yapan lüks aracın motoru metrelerce uzağa fırladı

20 Kasım 2017 09:27
Kaza yapan lüks aracın motoru metrelerce uzağa fırladı - Tıkla İzle

 Kaza sonrası lüks otomobilin motoru metrelerce uzağa fırlarken, araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Davutpaşa’da dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Lüks otomobilde iddiaya göre alkol alarak hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yolda ters dönenen lüks otomobilin motoru metrelerce uzağa fırladı. Kaza sonrası araç içinde ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda aracın hız ibresinin 110 km’de takılı kaldığı tespit edildi. Lüks otomobil kullanılmaz hale gelirken, geniş alana yayılan parçalar ve araç çekici marifetiyle kaldırıldı.Öte yandan motorun metrelerce uzakta bulunması vatandaşları şaşkına çevirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serdal Altıntepe
 

 

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