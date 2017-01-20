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Kaza yapan sürücü aracını ateşe verdi

Bursa'da trafik kazası yapan alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracını ateşe verdi.

Kaza yapan sürücü aracını ateşe verdi

20 Ocak 2017 07:42
Kaza yapan sürücü aracını ateşe verdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde gece 02.30 sularında meydana geldi. Bursa merkezden Yıldırım istikametine ilerleyen 16 ADK 41 plakalı araç sürücüsü Ali K. önünde seyir halinde olan Murat Ö. idaresindeki 16 CSG 47 plakalı araca Davutdede Metro İstasyonu yanında arkadan çarptı. Kazanın ardından sürücüler tartışma yaşarken olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada Ali K. aracının koltuk kılıfını çıkartarak çakmakla tutuşturdu ve arabasının içine attı.

Kısa sürede alev alan araç olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın'da yaralanma olmazken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, trafik kazası


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