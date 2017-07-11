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Kaza yapan sürücü dakikalarca plakasını aradı

Şişli’de bariyerleri yıkıp karşı şeride geçen araç, karşı yönden gelen ticari taksiye çarptı. Kazada taksi sürücüsü hafif yaralanırken, ters yöne giren sürücü dakikalarca aracının plakasını aradı.

Kaza yapan sürücü dakikalarca plakasını aradı

11 Temmuz 2017 22:52
Kaza yapan sürücü dakikalarca plakasını aradı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde 34 JY 2100 plakalı aracıyla Kasımpaşa istikametinde seyreden K.E., aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan araç, yolu ayıran refüjdeki ağaca çarpıp demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti. Araç, bu sırada karşı yönden gelen 34 TJY 17 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü N.T. hafif şekilde yaralanırken, K.E. ise kazayı yara almadan atlattı. Taksi sürücüsünün tedavisi ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. K.E. ise, polis ekiplerinin istediği evrakları aracının içerisinde bir süre aradı. Şaşkın olduğu görülen K.E., fener yardımıyla cüzdanını buldu ancak bu kez de aracının hurdaya dönen arka kısmındaki plakanın yerinde olmadığını fark etti. Bu defa da plakasını aramaya koyulan sürücünün arayışları dakikalar sürdü. Belediye görevlilerinin fener ile yardım ettiği K.E., aradığı plakayı kaza yerinden metrelerce ötede buldu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

Hüseyin Coşkun
 


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