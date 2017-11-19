Kaza yapan sürücü kızı olmadan ambulansa binmedi

Edinilen bilgiye göre kaza Niğde- Bor yolu Belediye çevre yolunda meydana geldi. Bor istikametinde Niğde istikametine giden 06 DFT 96 plakalı otomobil sürücüsü Selim Ö. direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisi le otomobilde buluna eşi Buket Ö. ve kızı Elif Ö. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı görünce durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri otomobilde bulunan yaralı Buket Ö. ve kızı Elif Ö.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa aldı. Sürücü Selim Ö.’yü de 112 acil sağlık ekipleri olay yerine gelen diğer ambulansa bindirmek istedi. Yaralı sürücü Selim Ö. ise küçük kızı Elif Ö’yü yanına almadan ambulansa binmedi. Bunun üzerine Elif Ö. annesinin bulunduğu ambulanstan alınarak babası ile olay yerine gelen diğer ambulansa ile birlikte Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazada yaralanan küçük kız Elif Ö. elindeki oyuncak ayısını elinden hiç bırakmadı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobilde yangın riskine karşı önlem aldı. Polis kaza İle ilgili inceleme başlattı.