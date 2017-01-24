Kaza, Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Büyükaşlama Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kaplan idaresindeki 42 HDN 02 plakalı tanker ile Muammer Özen’in kullandığı 70 AJ 715 plakalı kum yüklü kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da yanmaya başladı. Alev alev yanan araçlardaki sürücüler yaşanan kazada yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tankerden metrelerce yükselen alevlere müdahale etti. Yangın uzun süren çabaların ardından yaklaşık 2 saat sonra söndürülebildi. Polis ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Kaplan ve Özen'in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazadan sonra alev alev yanan kamyon ve tankeri yoldan geçen diğer araç sürücüleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Barış Gök-Mustafa Beşer-Uğur Sarı

