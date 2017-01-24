Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kaza yapan tankerle kamyon alev alev yandı: 2 ölü

Kaza yapan tankerle kamyon alev alev yandı: 2 ölü

Konya’da akaryakıt taşıyan tankerle kum yüklü kamyonun çarpışması sonucu alev alev yanan araçlardaki sürücüler feci şekilde can verdi.

Kaza yapan tankerle kamyon alev alev yandı: 2 ölü

24 Ocak 2017 16:19
Kaza yapan tankerle kamyon alev alev yandı: 2 ölü - Tıkla İzle

Kaza, Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Büyükaşlama Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kaplan idaresindeki 42 HDN 02 plakalı tanker ile Muammer Özen’in kullandığı 70 AJ 715 plakalı kum yüklü kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da yanmaya başladı. Alev alev yanan araçlardaki sürücüler yaşanan kazada yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tankerden metrelerce yükselen alevlere müdahale etti. Yangın uzun süren çabaların ardından yaklaşık 2 saat sonra söndürülebildi. Polis ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Kaplan ve Özen'in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazadan sonra alev alev yanan kamyon ve tankeri yoldan geçen diğer araç sürücüleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 Barış Gök-Mustafa Beşer-Uğur Sarı
 

Etiketler: Konya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!