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Kaza yapan ticari taksiden uyuşturucu çıktı

İstanbul Beylikdüzü’nde maddi hasarlı kazaya karışan bir ticari takside esrar ele geçirildi.

Kaza yapan ticari taksiden uyuşturucu çıktı

17 Mart 2018 09:04

Taksi şoförü görüntülenmesine ise ilginç tepki vererek, "Patron sana ne diyorum ben, bir sürü suça sürükleneceğim ben. Benim bir sürü kaydım var zaten" dedi. 

Beylikdüzü’nde adının T.Y. olduğu öğrenilen bir ticari taksi şoförü manevra yaptığı esnada başka bir araca çarptı. Ticari taksinin çarptığı araçta ufak çapta maddi hasar meydana gelirken, karşı tarafın kadın sürücüsü kaza raporu tutmak istedi. Bu sırada T.Y.’nin yanında ehliyeti olmayınca taraflar anlaşamadı ve 155’i arayarak polis çağırdı. Olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, T.Y.’nin tavırlarından şüphelendi. Araç içerisinde uyuşturucu kokusu da sezen trafik ekipleri, aracın içinde detaylı arama yaptı. Aramada aracın torpido gözü olarak tabir edilen yerin bölmesinde bir kısmı tüketilmiş bir fişek esrar maddesi ele geçirildi. Tutanak tutulduktan sonra kaza yapan diğer kadın sürücü işlemleri sonrası gönderildi.

Ticari taksi sürücüsü gözaltına alındı 

İncelemelerin ardından ehliyeti yanında olmayan taksi şoförü, Beylikdüzü İlçe Emniyete bağlı resmi ekipler tarafından işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı. T.Y.’nin daha önceden de birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi. 

Gözaltına alınan taksici, kendini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek, "Patron sana ne diyorum ben, bir sürü suça sürükleneceğim ben. Benim bir sürü kaydım var zaten" dedi.  

Murat Delice

 

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