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Kaza yapıp yaralandılar, 2 bin 200 TL’de ceza yediler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücünün belgesi ve motosikletin tescili olmayınca 2 bin 200 TL ceza kesildi.

Kaza yapıp yaralandılar, 2 bin 200 TLde ceza yediler

18 Ağustos 2017 21:27

Kaza Alaplı-Ereğli arası karayolunun Göktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre S. (19) idaresindeki tescilsiz motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü ile kardeşi C.S. (17) için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede müşahede altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kaza yapan motosiklet çekici ile olay yerinden otoparka alındı. Kaza yapan Emre S.’nin ehliyeti ve kullandığı motosikletinde tescili bulunmayınca yaklaşık 2 bin 200 TL ceza kesildi.

Sedyeye alınan genç, cep telefonuyla yakınlarına SMS atarak sağlık durumunu haber verdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Vedat Kılıç
 

Etiketler: ceza, kaza


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