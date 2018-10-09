Kaza yaptı, dünya umurunda olmadı

Kaza, önceki gün saat 08.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde 34 VG 685 plakalı motosikletine binerek Taksim'e arkadaşının yanına giden Bayram Şişman (32) burada alkol aldı. Sabaha kadar eğlenen Şişman, alkollü şekilde sabah saatlerinde motosikletine binerek evine gitmek üzere yola koyuldu. Motosiklet sürücüsü cadde üzerinde seyrettiği esnada alkolün etkisiyle kendinden geçerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu takla atan motosikletin üstündeki Şişman ağaca çarparak bacaklarından hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı halde uyudu, dünya umurunda olmadı

Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ancak yaralı sürücü tedavi olmayı reddetti. Bunun üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kıyafetleri parçalanan yaralı sürücü ise hiçbir şeyi umursamadan yerde uyumaya başladı. Bir süre uyuyan sürücüyü dakikalar sonra olay yerine gelen polis ekipleri uyandırdı. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan sürücüye alkol testi yapıldı. Yapılan test sonucunda sürücü Şişman'ın 1.70 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

“Ağaca mı nereye vurdum bende anlamadım”

Kaza geçiren sürücü Bayram Şişman, “Kaza bir anda oldu ben de anlamadım. Az bir şey alkol aldım. Motosikletime bindim sonrası birde bire dağıldım. Ağaca mı nereye vurdum bende anlamadım. Yaralıyım gördüğün gibi. Fazla bir hasarım yok” dedi. Kimliği alınan sürücüye para cezası kesilmesinin ardından ehliyetine de el konuldu. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen motosiklet ise trafik çekicisiyle kaldırılarak bağlandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.