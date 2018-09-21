Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hayata 7 gün tutunabildi

Kaza 14 Eylül 2018 tarihinde akşam saatlerinde İnegöl ağaç işleri sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Ankara istikametine giden Selçuk K. yönetimindeki 16 HA 871 plakalı otomobil, işten çıkıp evine doğru bisikletiyle gitmekte olan Ercan Yalman'nın(35) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Yalman olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bisiklet sürücü İnegöl devlet hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırdı. 7 gündür burada tedavisi süren genç adam hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyfettin Aras