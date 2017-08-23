Kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kaza akşam saatlerinde Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 48056 sokakta meydana gelmişti. Necat Akmeşe (62) idaresindeki 07 LM 398 plakalı otomobil ile Mehmet Yalaz idaresindeki 01 DNR 16 plakalı hafif ticari araç kavşak üzerinde çarpışmış 4 kişi yaralanmıştı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, Cankur tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan 58 yaşındaki Leyla Çağıltay ağır yaralı olarak kaldırıldığı Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Süleyman Cenk İdaye

