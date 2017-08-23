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Kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Adana’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sıkıştığı yerden Cankur ekipleri tarafından çıkarılan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Leyla Çağıltay hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

23 Ağustos 2017 07:18

Kaza akşam saatlerinde Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 48056 sokakta meydana gelmişti. Necat Akmeşe (62) idaresindeki 07 LM 398 plakalı otomobil ile Mehmet Yalaz idaresindeki 01 DNR 16 plakalı hafif ticari araç kavşak üzerinde çarpışmış 4 kişi yaralanmıştı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, Cankur tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan 58 yaşındaki Leyla Çağıltay ağır yaralı olarak kaldırıldığı Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Süleyman Cenk İdaye
 


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