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Kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.


04 Kasım 2016 12:24

Edinilen bilgiye göre, 9 gün önce Kahta-Diyarbakır karayolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Ramazan Erdinç (52), Alican Erdinç ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ramazan Erdinç hayati tehlikesinin bulunması üzerine ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 9 gündür tedavi altında bulunan Ramazan Erdinç yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir


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