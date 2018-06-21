Kazada ağır yaralanan milletvekili adayı Özyer hayatını kaybetti

İYİ Parti Samsun 2’nci sıra milletvekili adayı olan İbrahim Özyer ve beraberinde İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, Önder Fatih Şenol, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep Güleroğlu ve aracı kullanan İbrahim Özyer'in oğlu Alper Özyer 30 Mayıs’ta Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı. Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Özyer, yaklaşık bir ay tedavi gördüğü Ankara Başkent Üniversitesinde hayatını kaybetti.

1999-2007 yılları arasında MHP Samsun İl Başkanlığı yapan İbrahim Özyer, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Hasan Ay

