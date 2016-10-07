Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı-Domaniç karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı’dan Domaniç istikametine giden Yusuf Eroğlu yönetimindeki 43 HL 621 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yusuf Eroğlu ve yanında bulunan annesi Fatma Eroğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan anne Fatma Eroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Tuna İşleyen

