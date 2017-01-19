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Kazada arkadaşının ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis

Elazığ’da, 1 kişinin ölümü 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazada, uyuşturucu etkisi altında kazaya neden olan sürücüye 6 yıl hapis cezası verildi.

Kazada arkadaşının ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis

19 Ocak 2017 13:28

Kaza, 5 Nisan 2016 tarihinde merkez Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana gelmişti. Cumali Ü. idaresindeki 23 EH 445 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarparak karşı şeride geçmişti. Araçta bulunan Furkan Kalkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralanmıştı.

Kaza ile ilgili açılan davanın karar duruşması bugün Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Cumali Ü. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti dosyanın tamamlandığını belirterek savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında sanığın, sonucu bilip öngörmesine rağmen uyuşturucu etkisi altında sürücü koltuğuna oturduğu ve hızlı seyir ettiği araç içerisindeki mağdurların ifadelerinden anlaşıldığından TCK/85/2 maddesi gereğince cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaaya katılmadıklarını belirten sanık avukatı ise adli tıp raporunda çıkan uyuşturucu maddeyi kabul etmediklerini, müvekkilinin uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, kararla birlikte tahliye edilmesini istedi.
Son sözü sorulan sanık ise, "Takdir mahkemenin, tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Cumali Ü. hakkında TCK 85/2 maddesi gereğince 6 yıl hapis cezası verdiklerini, sanığı tahliye ederek, adli kontrol şartı getirdiklerini açıkladı. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: 6 yıl hapis, elazığ, kaza, sürücü


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