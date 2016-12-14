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Kazada can pazarı: 18 yaralı

Elazığ’da kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada minibüs altında sıkışan ağır yaralıyı yoldan geçen sivil araçtaki askeri personel kurtardı, ancak onların da aracına başka bir minibüs çarptı. Her iki kazada toplam 18 kişi yaralandı.

Kazada can pazarı: 18 yaralı

14 Aralık 2016 11:34
Kazada can pazarı: 18 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli’den Elazığ’a yolcu taşıyan Özcan Ağ idaresindeki 62 AC 889 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılardan biri minibüs altında sıkıştı. Kazayı gören sivil askeri araçtaki personel durarak yardıma koştu ve yaralıyı kurtardı. Ancak sivil askeri araca da Bingöl’den Elazığ’da giden 12 AR 52 plakalı başka bir yolcu minibüsü çarptı. Bu kazada da minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.
Her iki kazada yaralanan 18 kişi, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: elazığ, zincirleme kaza


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