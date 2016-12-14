Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli’den Elazığ’a yolcu taşıyan Özcan Ağ idaresindeki 62 AC 889 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılardan biri minibüs altında sıkıştı. Kazayı gören sivil askeri araçtaki personel durarak yardıma koştu ve yaralıyı kurtardı. Ancak sivil askeri araca da Bingöl’den Elazığ’da giden 12 AR 52 plakalı başka bir yolcu minibüsü çarptı. Bu kazada da minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 18 kişi, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Halil İbrahim Varlı