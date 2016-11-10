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Kazada hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta akrabalarının cenazesinden dönerken Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi, memleketleri Trabzon’da toprağa verildi.


10 Kasım 2016 14:58

Samsun-Ordu karayolu Bolaman sahil yolunda seyir halinde bulunan Adnan Hamzaoğlu yönetimindeki 61 M 0534 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfez geçiş köprüsüne çarpmış, minibüsteki Adnan Hamzaoğlu, Temel Yıldırım (70), Yasemin Çakal (45) ve Fadime Çakal (70) hayatını kaybetmişti. Zonguldak’taki bir yakınlarının cenazesinden dönen ve akraba olan 4 kişi için memleketleri Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Şimşirli Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Şimşirli Mahalle Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Maçka Kaymakamı Deniz Pişkin, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namaz sonrası cenazeler aile mezarlığında toprağa verildi. 

Bekir Koca - Ozan Köse
 

Etiketler: kaza, Zonguldak


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