Diğer
Kategoriler

Kazada hayatını kaybeden AK Parti’li Bingöl son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatınıkaybeden AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bakanlar İsmet Yılmaz ile Osman Aşkın Bak da katıldı.

Kazada hayatını kaybeden AK Partili Bingöl son yolculuğuna uğurlandı

15 Mayıs 2018 19:32

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Elazığ istikametine seyir halinde olan Emrullah Ataş yönetimindeki 35 KYL 76 plakalı araç, Malatya'nın Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde yol kenarında bulunan menfeze çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Emrullah Ataş ve Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl olay yerinde hayatını kaybetti. Ataş'ın cenazesi Elazığ'da toprağa verilirken, Siraç Bingöl'ün cenazesi ise memleketi Bingöl'e gönderildi.
Bingöl için, merkeze bağlı Kurudere köyünde Kurudere Tugay İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ali Mantı, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kurum müdürleri, ailesi, yakınları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Mecit Can tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bingöl'ün naaşı köy mezarlığına götürülerek defnedildi.

Yılmaz Atar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç