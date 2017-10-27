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Kazada hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, 5 çevik kuvvet polisinin bulunduğu otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erdem Öge (27), gözyaşları arasından son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

27 Ekim 2017 17:14

Sabah saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ölen 2 polisten biri olan 27 yaşındaki Erdem Öge, ikindi namazını müteakip Ferahlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Öge'nin babası Tuncer Öge, annesi Aysel Öge, 2 kardeşi, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, polis arkadaşları ve sevenleri katıldı. Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Öge'nin cenazesi Kaynaklar Mezarlığına defnedilecek.

İstirahatte oldukları sırada kaza yapmışlar
Kazada hayatını kaybeden Erdem Öge’nin cenaze namazına katılan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, cenaze namazı sonrası açıklamada bulundu. Kaza yapan polislerin istirahatte olduklarını söyleyen Aşkın, “Sabah saatlerinde istirahatte oldukları sırada elim bir trafik kazası geçirdiler. Çok üzgünüz, mekanları cennet olsun. İki arkadaşımızı kaybettik üç arkadaşımız da hastanede onlar için dua ediyoruz. Allah bütün milletimizi teşkilatımızı kazalardan korusun. Tabi trafik terörü memleketimizin büyük sorunu. Biz trafik terörüyle uğraşan teşkilat olarak böyle bir kazaya maruz kaldık. Çok üzgünüz. Allah bir daha hiç kimseye kaza göstermesin. Tabi ki tedbirli olmamız lazım. Ailelere baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Sabahki duruma göre biraz daha iyi olduklarını biliyoruz. İnşallah daha iyi olacaklar dualarımız onlarla” dedi.
Öte yandan, kazada ölen diğer polis memuru 24 yaşındaki Tolga Hakyimez ise son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Aydın'a gönderilmişti.
 

Abdülaziz Baydilli - Halil Karahan
 

 

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