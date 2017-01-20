Kaza Düzce Akçakoca karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce’den Akçakoca istikametine gitmekte olan otomobil prestij konutları kavşağına geldiği esnada yolun karşısına geçmeye çalışan kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası otomobil ve kamyonette bulunan 3 kişi yaralanırken kamyonet ortadan 2'ye bölündü. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 acil servis ekipleri ile emniyet ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk ederek tedavi altına aldı. Kazada ortadan 2'ye bölünen kamyonete bir bakan bir daha bakarken kazada şans eseri can kaybı olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Osman Çatana

