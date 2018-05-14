Kazada ölen 4 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun 57’inci kilometresinde yaşandı. Vedat İ.’nin kullandığı 16 F 9996 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine devrildi. Kazada hayatını kaybeden baba Mehmet İrgin, anne Ayşe İrgin ile çocukları Ali ve Remziye hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Morgun önüne gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Aynı araca konulan 4 cenaze, defnedilmek üzere Siverek’e bağlı Ortataşlı kırsal Mahallesine götürüldü.



Öte yandan hastanede tedavi gören diğer 3 kişinin sağlık durumlarının ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza yapan otomobildekilerin aynı aileden oldukları ve akraba ziyaretinden döndükleri öğrenildi.