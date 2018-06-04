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Kazada ölen Galatasaray TV yöneticisi Giresun’da toprağa verildi

Geçtiğimiz Cumartesi günü geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Galatasaray Televizyonu Koordinasyon Yöneticisi Özkan Aksu, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada ölen Galatasaray TV yöneticisi Giresunda toprağa verildi

04 Haziran 2018 19:41

Giresun Hacı Hüseyin Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilen Özkan Aksu'nun cenazesine ailesi, yakınları, Galatasaray Televizyonu'ndan çalışma arkadaşları ve Galatasaray taraftarları katıldı. Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüp Genel Sekreteri Mustafa Turgun ve ultrAslan Taraftar Grubu da Aksu'nun cenazesine çelenk gönderdi.

Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuzun aldığı karar ile hayatını kaybeden Özkan Aksu için Pazartesi ve Salı günü Giresun’daki gezici GSSTORE mağazasından elde edilecek tüm hasılat, Özkan Aksu’nun kızı Su Aksu’nun eğitim masraflarında kullanılmak üzere ailesine teslim edilecek” denildi.
Resul Yanbul 

 

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