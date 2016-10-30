Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarını askere uğurlamak için eğlence düzenleyen bir grup genç, araçları ile yola çıktı. Gürsu ilçesi Gürsü Kavşağı'nda Hüseyin Kızıl (33) idaresindeki 16 FB 323 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri durumu ağır olan sürücü Kızıl'ı ve araçta bulunan Abdulah Özdemir'i Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Kızıl ve Abdullah Özdemir (21) hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde bulunan Mustafa Anıl Karataş (19), Mehmet Maraba (22) ve Ercan Korkutan (23) ise yaralandı. Yaralılar Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Denizli'de havacı olarak vatani görevini tamamladıktan sonra 28 Ekim 2016 tarihinde terhis olan Abdullah Özdemir, Samanlı Mahallesi'nde bulunan evinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir'in vatani görevinden geldiği gün trafik kazasında hayatını kaybetmesi ailesini ve dostlarını gözyaşlarına boğdu.