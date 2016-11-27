Antalya’nın Kumluca ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hüseyin Tom'un (22) cenazesi, dün akşam saatlerinde Sungurlu'ya getirildi. Sungurlu Devlet Hastanesi morguna konulan Tom'un cenazesi, öğle saatlerinde ailesi ve yakınları tarafından alınarak doğum yeri olan Arifegazili köyüne götürüldü. Evli ve bir çocuk babası olan Tom'un cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Tom'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Sungurlu Kaymakamı Mithat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Serkan Şansever



