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Kazada şehit olan astsubay Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Çorum’da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gencer, memleketi Ankara’nın Haymana ilçesinde son yolculuğunda uğurlandı.

Kazada şehit olan astsubay Ankarada son yolculuğuna uğurlandı

06 Ocak 2017 16:28

Çorum’da askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gencer için Ankara'nın Haymana ilçesi Yenice Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yenice Camii’nde düzenlenen törene şehidin babası Hasan ve annesi Karakız Gencer, kardeşleri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Hasan ve annesi Karakız Gencer ile kardeşleri taziyeleri kabul etti. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda bir süre taşındıktan sonra top arabasına koyuldu. Top arabasının geçişi sırasında şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından şehit Jandarma Astsubay Çavuş Gencer’in naaşı Yenice Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.  

Abdullah Sarıca
 

Etiketler: çorum, kaza, şehit


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