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Kazada yaralanan genç: 'Ben bu rüyayı kaç defa gördüm. Bana biri mi çarptı?'

Konya’da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan genç sürücü çevredekilere, “Ben bu rüyayı kaç defa gördüm, bana biri mi çarptı?” diye sordu.

Kazada yaralanan genç: Ben bu rüyayı kaç defa gördüm. Bana biri mi çarptı?

04 Ağustos 2017 20:53

Kaza, merkez Karatay ilçesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi Aslım Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdil Ç. idaresindeki 03 PA 474 plakalı meyve taşıyan yük kamyonu Kerem D. (19) idaresindeki 42 PP 309 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon otomobili yaklaşık 15 metre sürükledi. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı Zeki Samet S. (18) araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Kerem D. yol üzerinde yatırılarak ambulansın gelmesini bekledi. Bu sırada araçta sıkışan Zeki Samet S. vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kaza sonrası olay yerine polis, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

“Bu rüyayı kaç defa gördüm, bana biri mi çarptı?”

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yaralılardan Kerem D. ile araçta sıkışan ve durumunun ağır yaralı olduğu öğrenilen Zeki Samet S. araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılardan Kerem D. ambulansa taşındığı sırada sağlık görevlilerine "Abi ben iyi miyim? Ben bu rüyayı kaç defa gördüm bana biri mi çarptı?” diye defalarca sordu. Kerem D. ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne Zeki Samet S. ise Özel Medova Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zeki Samet S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü Abdil Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mustafa Beşer
 

Etiketler: kamyon, Konya


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