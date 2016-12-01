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Kazada yaralanan itfaiyeci hayatını kaybetti

Samsun'da yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


01 Aralık 2016 20:38

Kaza, Samsun’un Havza ilçesinde bir hafta önce meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yangına giden İsmail Cırıt (44) idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Havza İtfaiye Grup Amirliği’ne ait 55 APA 91 plakalı itfaiye aracı, yangına müdahale için giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilmiş, kazada sürücü İsmail Cırıt ile itfaiyeciler Rıfat Sezer ve Murat Yılmaz yaralanmıştı. Ağır yaralanan sürücüsü İsmail Cırıt ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bir haftadır OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında bulunan İsmail Cırıt, yapılan bütün müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti. 

Muammer Ay

Etiketler: itfaiyeci, kaza, Samsun


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