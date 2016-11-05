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Kazada yaralanan kadın uzun süre şoku atlamadı

Beyoğlu'nda İngiltere Başkonsolosluğu önünde kırmızı ışıkta aniden duran otomobile arkasında seyreden hafif ticari araç çarptı. Kazada otomobil içerisinde yaralanan kadın, uzun süre kazanın şokunu atlamadı.

Kazada yaralanan kadın uzun süre şoku atlamadı

05 Kasım 2016 10:03
Kazada yaralanan kadın uzun süre şoku atlamadı - Tıkla İzle

Kaza, saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerindeki İngiltere Başkonsolosluğu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kasımpaşa’dan Tarlabaşı istikametine seyir halinde olan 34 ZP 3899 plakalı otomobilin sürücüsü Cevat Karaaslan, kırmızı ışıkta aniden durdu. Bu esnada aynı istikamette seyreden Metin Sarıöz idaresindeki 34 AN 7635 plakalı hafif ticari araç, otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil içerisinde olan Karaaslan’ın eşi Nazife Karaaslan hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı kadının kazanın şokunu uzun süre atlamadığı görüldü.

“Kırmızı ışıkta durduktan sonrasını hatırlamıyorum”
Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Cevat Karaaslan, “Kırmızı ışıkta durmuştum, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Eşim başını cama vurdu, hafif yaralı” dedi.
Hafif ticari aracın şoförü Metin Sarıöz ise, “Sarı ışıkta geçeyim dedim, tam yetişemedim, frende tutmadı sonra otomobile vurdum. Öndeki araçtaki bayan hafif yaralandı. Oğlumu acil serviste staja yetiştirmeye çalışıyordum” ifadelerini kullandı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

Doğan Can Cesur
 


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