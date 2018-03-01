Kazada yaralanan öğrencilerin emniyet kemeri takmadıkları belirlendi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kazanın ardından yapılan açıklamada, Çivril ilçesi ve öncesinde Cankurtaran Mahallesi’nde meydana gelen benzer bir kazada lise öğrencilerinin tamamının emniyet kemeri takmadıklarının ortaya çıktığı kaydedildi. Açıklamada Çivril'de lise öğrencilerini taşıyan 90 servis aracının denetlenerek, şoförlerine eğitim verileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Çivril ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan 90 servis aracı denetlenecek ve şoförlerine eğitim verilecektir. Özellikle öğrencilerin emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik bilgilendirme yapılacaktır. Tüm servis araçlarına kemer takma zorunluluğu ile ilgili yazı asılacaktır. Çivril ilçesinde yaklaşık bin 500 öğrenci, servis ile okula ulaşım sağlamaktadır. Emniyet kemeri takmanın önemi ve yasal bir zorunluluk olduğu öğrencilere de anlatılacaktır. Bilgilendirme süreci sonunda ise denetimlere başlanacak ve okul servisinde emniyet kemeri takmayan lise öğrencilerine idari para cezası uygulanacaktır. Ekiplerimiz konu hakkında velileri de bilgilendirmeyi planlamaktadır. Bu çalışma ile okul servis aracı kazalarını azaltmak ve lise öğrencilerinin taşındığı servis kazalarında öğrencilerin tamamının yaralanmasını önlemek amaçlanmaktadır. Ayrıca Çivril ilçesinde başlatılan çalışma diğer ilçelere de yaygınlaştırılacaktır."

Gökten Ceylan

