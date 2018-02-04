Diğer
Kategoriler

Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti!

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde dün gece meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücülerinden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti!

04 Şubat 2018 14:54

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Harran ilçesi meydankapı yolu üzerinde yaşandı. Halil Alaş’ın (31) kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil ile İbrahim B.’nin kullandığı 63 YU 668 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Harran Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halil Alaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Yaralanan diğer 6 kişinin tedavilerine devam edildiği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç