Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Harran ilçesi meydankapı yolu üzerinde yaşandı. Halil Alaş’ın (31) kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil ile İbrahim B.’nin kullandığı 63 YU 668 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Harran Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halil Alaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Yaralanan diğer 6 kişinin tedavilerine devam edildiği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.